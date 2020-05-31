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БАТЭ - Ислочь

31.05.2020, Воскресенье, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 11 тур БАТЭ - Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 19:45 БАТЭ 2:4 Ислочь
12 тур
22 июня, суббота 17:00 Ислочь 0:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
7 октября, воскресенье 14:30 Ислочь 2:1 БАТЭ
9 тур
28 мая, понедельник 18:45 БАТЭ 1:1 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
18 сентября, понедельник 19:45 Ислочь 0:2 БАТЭ
7 тур
10 мая, среда 20:00 БАТЭ 2:0 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2016
24 тур
2 октября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:1 Ислочь
9 тур
7 июля, четверг 18:30 Ислочь 1:3 БАТЭ
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