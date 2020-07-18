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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Касымпаша
Газиантеп - Касымпаша: обзор матча 18 июля 2020
Газиантеп
18.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Касымпаша
6'
М. Демир
78'
А. Максим
13'
М. Тиам
37'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Касымпаша
Замена
M. Çelik
️️️️
М. Демир
90'
+2
Замена
Р. Чибса
️️️️
А. Максим
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Максим
78'
75'
Замена
A. Koç
️️️️
Х. Хайрадинович
75'
Замена
Т. Сербест
️️️️
Д. Павелка
62'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Ж. Гоу
Желтая карточка
О. Джейлан
49'
Замена
J.
️️️️
A. Sousa
46'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
К. Эзер
46'
Желтая карточка
А. Максим
41'
37'
ГОЛ! 1:2!
М. Тиам
Пас отдал
А. Кара
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Тиам
Пас отдал
Ю. Эрдоган
ГОЛ! 1:0!
М. Демир
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Jefferson
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Касымпаша
26
Murat Can Yildiz
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-2-3-1
19
Гювенк
27
Кана-Бийик
14
Тошка
12
77
Вурал
3
Джилободжи
18
44
Максим
10
Эзер
9
Демир
4-5-1
1
5
Мерья
25
Бречка
4
Хаддади
94
Хадергьонай
8
Павелка
10
Эрдоган
10
Хайрадинович
9
Тиам
35
Кара
22
Гоу
44
Максим
13
Чибса
13
Чибса
44
Максим
18
6
6
18
10
Эзер
8
Соялп
8
Соялп
10
Эзер
9
Демир
88
88
9
Демир
10
Хайрадинович
71
71
10
Хайрадинович
22
Гоу
17
17
22
Гоу
8
Павелка
15
Сербест
15
Сербест
8
Павелка
Остались в запасе
Газиантеп
Касымпаша
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
26
Murat Can Yildiz
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Haydar Yilmaz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
Остались в запасе
24
Loret Sadiku
ЦФ
26
Murat Can Yildiz
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
26
Ilhan Depe
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Газиантеп - Касымпаша
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
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