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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Коньяспор
Газиантеп - Коньяспор: обзор матча 09 июля 2020
Газиантеп
09.07.2020, четверг, 21:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Коньяспор
87'
А. Максим (П)
88'
Ф. Соялп
90+9'
B. Pawlowski
13'
Д. Милошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Коньяспор
ГОЛ! 3:1!
B. Pawlowski
Пас отдал
Г. Гювенк
90'
+9
Замена
Р. Чибса
️️️️
А. Максим
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Ф. Соялп
Пас отдал
J. Maranhao
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Максим
87'
86'
Желтая карточка
U. Demirok
86'
Желтая карточка
Д. Милошевич
82'
Желтая карточка
Э. Ташкыран
80'
Замена
Тюрам
️️️️
О. Али Саинер
73'
Замена
P. Hurtado
️️️️
F. Miya
Желтая карточка
Ф. Соялп
72'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
К. Эзер
66'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
A. Sousa
66'
Замена
J.
️️️️
Г. Вурал
56'
Желтая карточка
О. Джейлан
51'
Замена
М. Демир
️️️️
О. Кайоде
46'
44'
Желтая карточка
F. Miya
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милошевич
Пас отдал
О. Али Саинер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
2
Volkan Findikli
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Коньяспор
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
33
Paolo Hurtado
ЦП
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
3-2-3-1
19
Гювенк
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
77
Джейлан
77
Вурал
14
Тошка
44
Максим
18
10
Эзер
80
Кайоде
4-4-2
1
Ташкыран
28
15
3
Улудаг
89
Скубич
2
27
Милошевич
21
8
Евтович
42
Саинер
11
Байич
77
Вурал
6
6
77
Вурал
18
19
19
18
10
Эзер
8
Соялп
8
Соялп
10
Эзер
44
Максим
13
Чибса
13
Чибса
44
Максим
80
Кайоде
9
Демир
9
Демир
80
Кайоде
21
33
33
21
42
Саинер
34
Тюрам
34
Тюрам
42
Саинер
Остались в запасе
Газиантеп
Коньяспор
1
Haydar Yilmaz
ВР
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Haydar Yilmaz
ВР
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Остались в запасе
61
MÃ¼cahit Atalay
ЦФ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
77
Sener Kaya
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Газиантеп - Коньяспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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