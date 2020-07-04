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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Гезтепе
Фенербахче - Гезтепе: обзор матча 04 июля 2020
Фенербахче
04.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
25'
Ф. Кадиоглу
45+2'
Ф. Кадиоглу
66'
С. Айдогду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Гезтепе
Вторая желтая
С. Азиз
90'
+4
90'
+1
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
M. MossorÃ³
80'
Замена
А. Каштру
️️️️
З. Трипич
Замена
Жаилсон
️️️️
Ф. Кадиоглу
78'
77'
Желтая карточка
А. Озтюрк
Замена
M. Saglam
️️️️
О. Туфан
72'
66'
ГОЛ! 2:1!
С. Айдогду
Пас отдал
S. Napoleoni
Замена
М. Зайц
️️️️
Н. Дирар
61'
Замена
E. BelÃ¶zoglu
️️️️
Т. Арслан
61'
Желтая карточка
С. Азиз
54'
49'
Желтая карточка
М. Палули
46'
Замена
Я. Каян
️️️️
С. Боргес
46'
Замена
М. Палули
️️️️
L. Gassama
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
Д. Тюрук
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кадиоглу
Пас отдал
Х. Али Калдырым
25'
23'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
С. Гюрлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Гезтепе
22
Beto
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
5
Emre BelÃ¶zoglu
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
8
Андре Каштру
АП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
4-1-4-1
1
Баиндыр
8
Дирар
4
Азиз
5
Фалет
33
Али Калдырым
14
Густаво
11
Туфан
30
Арслан
9
Тюрук
24
Кадиоглу
19
Мурики
4-5-1
22
4
Тити
41
Эмир
27
33
Озтюрк
5
Боргес
7
Гюрлер
10
10
Трипич
8
Айдогду
10
Вильчек
11
Туфан
28
28
11
Туфан
30
Арслан
5
5
30
Арслан
24
Кадиоглу
16
Жаилсон
16
Жаилсон
24
Кадиоглу
8
Дирар
8
Зайц
8
Зайц
8
Дирар
10
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
10
27
7
Палули
7
Палули
27
5
Боргес
20
Каян
20
Каян
5
Боргес
7
Гюрлер
99
99
7
Гюрлер
10
Трипич
8
Каштру
8
Каштру
10
Трипич
Остались в запасе
Фенербахче
Гезтепе
23
Харун Текин
ВР
17
Эмер Беяз
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
17
Эмер Беяз
ЦП
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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