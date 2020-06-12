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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Трабзонспор
Гезтепе - Трабзонспор: обзор матча 12 июня 2020
Гезтепе
12.06.2020, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
57'
А. Озтюрк (П)
16'
Э. Нвакаеме
52'
К. Экубан (П)
84'
Б. Эмир (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Трабзонспор
90'
+3
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
К. Экубан
90'
+3
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
А. Серлот
86'
Замена
С. Асан
️️️️
А. Омюр
84'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Б. Эмир
Желтая карточка
Б. Эмир
79'
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
С. Айдогду
77'
Замена
D. Kadah
️️️️
К. Джером
77'
68'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Э. Нвакаеме
Замена
К. Вильчек
️️️️
Х. Акбунар
63'
Желтая карточка
К. Джером
59'
57'
Желтая карточка
М. Да Кошта
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Озтюрк
57'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Экубан
41'
Вторая желтая
Гильерме
28'
Желтая карточка
Гильерме
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Ж. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
22
Beto
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
8
Андре Каштру
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
12
Гильерме
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
54
Taha Tunç
ЦП
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
4-5-1
22
7
Палули
33
Озтюрк
41
Эмир
4
Тити
8
Каштру
7
Гюрлер
7
Акбунар
99
8
Айдогду
35
Джером
4-5-1
1
Чакир
37
Кампи
3
Да Кошта
57
Новак
27
Перейра
33
Омюр
6
Пармак
81
Экубан
9
Нвакаеме
12
Гильерме
9
Серлот
8
Айдогду
10
10
8
Айдогду
7
Акбунар
10
Вильчек
10
Вильчек
7
Акбунар
35
Джером
63
63
35
Джером
33
Омюр
61
Асан
61
Асан
33
Омюр
81
Экубан
4
Тюркмен
4
Тюркмен
81
Экубан
9
Серлот
21
Эрдоган
21
Эрдоган
9
Серлот
9
Нвакаеме
5
Ндиайе
5
Ндиайе
9
Нвакаеме
Остались в запасе
Гезтепе
Трабзонспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
1
Эрце Кардешлер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
54
Taha Tunç
ЦП
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
54
Taha Tunç
ЦП
67
Koray KilinÃ§
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Гезтепе - Трабзонспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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