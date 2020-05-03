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РКС Ваалвейк - Фортуна

03.05.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 33 тур РКС Ваалвейк - Фортуна
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
17 тур
14 декабря, суббота 21:45 Фортуна 3:2 РКС Ваалвейк
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