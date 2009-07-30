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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Дерри Сити
ЦСКА София - Дерри Сити: обзор матча 30 июля 2009
ЦСКА София
30.07.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Дерри Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦСКА София - Дерри Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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