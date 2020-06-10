Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Карвина
Яблонец - Карвина: обзор матча 10 июня 2020
Яблонец
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Карвина
58'
Я. Сикора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Карвина
Замена
Я. Храмоста
️️️️
Я. Сикора
90'
+2
Замена
K. Hämäläinen
️️️️
T. Pilik
90'
89'
Желтая карточка
I. Zhelizko
88'
Замена
D. Stropek
️️️️
В. Вукадинович
87'
Желтая карточка
Э. Сантос
Замена
М. Матоушек
️️️️
Д. Плестил
80'
77'
Замена
D. Guba
️️️️
T. Abdulrahman
71'
Замена
I. Zhelizko
️️️️
Ф. Кубала
Желтая карточка
М. Кратохвил
65'
64'
Желтая карточка
Д. Ндефе
ГОЛ! 1:0!
Я. Сикора
Пас отдал
T. Pilik
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Мартин Долежал
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Карвина
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
0
M. Conka
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
21
Jean
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Яблонец
14
Kasper Hämäläinen
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
0
T. Pilik
ЦП
23
Давид Штепанек
ЦП
9
Oliver Velich
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Карвина
18
Martin Pastornicky
ВР
23
Daniel Stropek
ЦЗ
0
D. Guba
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
20
S. Petkov
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
4-4-1-2
9
4
Плехаты
16
Кроб
4
Холик
3
Хюбшман
27
Кратохвил
7
Поважанец
7
Плестил
49
Сикора
30
Хрубы
15
Долежал
4-4-3
3
Сантос
0
0
2
Ндефе
28
Кубала
21
25
32
Лингр
77
Вукадинович
25
26
14
14
7
Плестил
13
Матоушек
13
Матоушек
7
Плестил
0
0
49
Сикора
19
Храмоста
19
Храмоста
49
Сикора
77
Вукадинович
23
23
77
Вукадинович
25
0
0
25
28
Кубала
6
6
28
Кубала
Остались в запасе
Яблонец
Карвина
23
Давид Штепанек
ЦП
9
Oliver Velich
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
18
Martin Pastornicky
ВР
20
S. Petkov
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
9
Oliver Velich
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Остались в запасе
18
Martin Pastornicky
ВР
20
S. Petkov
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Яблонец - Карвина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Стрельнице
Новости команд
Все
Яблонец
Карвина
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Спартак» подписал соглашение с либерийским нападающим
2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+