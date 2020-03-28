Минск - Динамо

|17 тур
|11 августа, воскресенье
|20:45
|Динамо
|3:2
|Минск
|2 тур
|5 апреля, пятница
|18:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|17 тур
|11 августа, воскресенье
|20:45
|Динамо
|3:2
|Минск
|2 тур
|5 апреля, пятница
|18:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|26 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|11 тур
|10 июня, пятница
|19:00
|Динамо
|1:0
|Минск
|18 тур
|31 августа, понедельник
|18:00
|Динамо
|1:1
|Минск
|5 тур
|11 мая, понедельник
|18:00
|Минск
|0:3
|Динамо
|28 тур
|20 октября, суббота
|16:00
|Минск
|0:2
|Динамо
|14 тур
|15 июня, пятница
|20:00
|Динамо
|1:0
|Минск
|3 тур
|6 апреля, пятница
|21:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Динамо
|3:4
|Минск
|13 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:2
|Минск
|2 тур
|6 апреля, среда
|19:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|29 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Минск
|0:0
|Динамо
|13 тур
|9 июня, среда
|19:00
|Минск
|0:2
|Динамо
|2 тур
|10 апреля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:2
|Минск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|30
|17
|8
|5
|57:21
|+36
|59
|2.
|БАТЭ
|30
|17
|7
|6
|65:32
|+33
|58
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|16
|8
|6
|55:37
|+18
|56
|4.
|Динамо-Брест
|30
|17
|3
|10
|63:40
|+23
|54
|5.
|Неман
|30
|16
|5
|9
|41:29
|+12
|53
|6.
|Динамо Мн
|30
|16
|4
|10
|38:25
|+13
|52
|7.
|Ислочь
|30
|13
|6
|11
|47:46
|+1
|45
|8.
|Рух
|30
|11
|11
|8
|57:38
|+19
|44
|9.
|Славия-Мозырь
|30
|10
|9
|11
|41:49
|-8
|39
|10.
|Энергетик-БГУ
|30
|11
|5
|14
|43:46
|-3
|38
|11.
|Минск
|30
|11
|5
|14
|45:57
|-12
|38
|12.
|Витебск
|30
|8
|12
|10
|30:38
|-8
|36
|13.
|Городея
|30
|8
|7
|15
|30:48
|-18
|31
|14.
|Слуцк
|29
|8
|3
|18
|31:55
|-24
|27
|15.
|Белшина
|30
|5
|6
|19
|34:71
|-37
|21
|16.
|Смолевичи
|29
|3
|5
|21
|27:72
|-45
|14