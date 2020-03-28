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Материалы

Минск - Динамо

28.03.2020, Суббота, 17:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 2 тур Минск - Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
11 августа, воскресенье 20:45 Динамо 3:2 Минск
2 тур
5 апреля, пятница 18:00 Минск 0:0 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
20 октября, суббота 15:00 Минск 3:3 Динамо
10 тур
1 июня, пятница 18:45 Динамо 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
16 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Минск
7 тур
10 мая, среда 19:30 Минск 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Динамо
11 тур
10 июня, пятница 19:00 Динамо 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
31 августа, понедельник 18:00 Динамо 1:1 Минск
5 тур
11 мая, понедельник 18:00 Минск 0:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
29 июня, воскресенье 16:00 Минск 0:2 Динамо
4 тур
19 апреля, суббота 18:00 Динамо 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Минск 1:2 Динамо
2 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 16:00 Минск 0:2 Динамо
14 тур
15 июня, пятница 20:00 Динамо 1:0 Минск
3 тур
6 апреля, пятница 21:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо 3:4 Минск
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Минск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
13 тур
9 июня, среда 19:00 Минск 0:2 Динамо
2 тур
10 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
1 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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