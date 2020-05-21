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Неман - Торпедо-БелАЗ

21.05.2020, Четверг, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Неман - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
21 тур
14 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
6 тур
4 мая, суббота 20:45 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
9 тур
28 мая, понедельник 20:45 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ
8 тур
15 мая, понедельник 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
10 тур
4 июня, суббота 18:30 Неман 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
6 тур
16 мая, суббота 18:00 Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
5 тур
26 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Неман 3:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
5 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 19:15 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
10 тур
24 мая, пятница 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
22 тур
20 августа, суббота 20:00 Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
23 октября, суббота 17:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
17 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
28 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
13 тур
11 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 17 8 5 57:21 +36 59
2. БАТЭ 30 17 7 6 65:32 +33 58
3. Торпедо-БелАЗ 30 16 8 6 55:37 +18 56
4. Динамо-Брест 30 17 3 10 63:40 +23 54
5. Неман 30 16 5 9 41:29 +12 53
6. Динамо Мн 30 16 4 10 38:25 +13 52
7. Ислочь 30 13 6 11 47:46 +1 45
8. Рух 30 11 11 8 57:38 +19 44
9. Славия-Мозырь 30 10 9 11 41:49 -8 39
10. Энергетик-БГУ 30 11 5 14 43:46 -3 38
11. Минск 30 11 5 14 45:57 -12 38
12. Витебск 30 8 12 10 30:38 -8 36
13. Городея 30 8 7 15 30:48 -18 31
14. Слуцк 29 8 3 18 31:55 -24 27
15. Белшина 30 5 6 19 34:71 -37 21
16. Смолевичи 29 3 5 21 27:72 -45 14
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