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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 18 октября 2009
Тулуза
18.10.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
74'
А. Эбондо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
Замена
Д. Браатен
️️️️
Ф. Сирье
Замена
Г. Оаро
️️️️
Л. Жюли
Замена
К. Шантом
️️️️
Г. Н'Гойи
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Сеара
ГОЛ! 1:0!
А. Эбондо
Пас отдал
М. Сиссоко
Желтая карточка
Г. Н'Гойи
Желтая карточка
Ж. Клеман
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
3
Даниэль Конгре
ЛЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
27
Франк Табану
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Франсуа Сирье
(К)
ЦП
55
Паулу Машаду
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
(К)
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЛП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
АП
13
Кристоф Жалле
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
88
Луан
ЛВ
14
Матье Берсон
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
18
Лорис Арно
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-1-4-1
16
Пеле
3
Конгре
24
Нунке
12
М'Бенге
23
Эбондо
6
Капу
27
Табану
17
Сиссоко
14
Сирье
55
Машаду
10
Жиньяк
4-4-1-1
0
Купе
2
Сеара
12
Сахо
13
Траоре
22
Арман
13
Жалле
23
Н'Гойи
11
Клеман
29
Сессеньон
0
Жюли
88
Луйиндула
14
Сирье
22
Браатен
22
Браатен
14
Сирье
2
Сеара
13
Санкаре
13
Санкаре
2
Сеара
23
Н'Гойи
8
Шантом
8
Шантом
23
Н'Гойи
0
Жюли
99
Оаро
99
Оаро
0
Жюли
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
88
Луан
ЛВ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
14
Матье Берсон
ЦП
88
Луан
ЛВ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Остались в запасе
18
Лорис Арно
ЦФ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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