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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Ле-Ман
Сошо - Ле-Ман: обзор матча 03 октября 2009
Сошо
03.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ле-Ман
78'
М. Мартен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Ле-Ман
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Г. Сердан
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Г. Гулон
ГОЛ! 1:0!
М. Мартен
Замена
Б. Сене
️️️️
М. Майга
Замена
Э. Бутен
️️️️
Ж. Туласн
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Р. Будебуз
Пенальти не реализован!
В. Сверкош
Вторая желтая
Г. Лорьо
Желтая карточка
Г. Лорьо
Желтая карточка
Р. Будебуз
Замена
Б. Гаванон
️️️️
С. Дальма
Желтая карточка
Ж. Фати
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
21
Гийом Лорьо
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
0
Ибрахима Камара
ЛП
5
Бадара Сене
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
4-2-1-3
16
Ришер
19
Фати
24
Перки
5
Бреше
11
Микари
15
Мартен
10
Дальма
10
Будебуз
25
Сверкош
9
Дэвис
19
Морис-Белэй
4-1-2-1-2
1
Овоно
14
Корчиа
19
Сердан
50
Паулу
24
Бааль
8
Томас
21
Лорьо
26
Гулон
14
Лама
20
Майга
14
Ле Таллек
10
Будебуз
7
Туласн
7
Туласн
10
Будебуз
Туласн
20
Бутен
20
Бутен
Туласн
10
Дальма
24
Гаванон
24
Гаванон
10
Дальма
20
Майга
5
Сене
5
Сене
20
Майга
26
Гулон
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
26
Гулон
Остались в запасе
Сошо
Ле-Ман
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Винсент Ногейра
ЦП
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Статистика матча Сошо - Ле-Ман
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Огюст Бональ
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