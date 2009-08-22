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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - ПСЖ
Валансьен - ПСЖ: обзор матча 22 августа 2009
Валансьен
22.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 3
Завершен
ПСЖ
59'
С. Тьене
90'
Р. Матер
35'
П. Луйиндула
56'
М. Эрдинг
84'
К. Жалле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - ПСЖ
ГОЛ! 2:3!
Р. Матер
Желтая карточка
Г. Оаро
ГОЛ! 1:3!
К. Жалле
Замена
К. Шантом
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Л. Пьерони
️️️️
Г. Данич
Замена
К. Жалле
️️️️
П. Луйиндула
Замена
Н. Те-Хе
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Г. Оаро
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 1:2!
С. Тьене
ГОЛ! 0:2!
М. Эрдинг
Желтая карточка
Ж. Клеман
Замена
Г. Бонг
️️️️
Рафаэль
ГОЛ! 0:1!
П. Луйиндула
Желтая карточка
Р. Коад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
9
Луиджи Пьерони
ЦФ
18
Амара Бангура
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
4-5-1
16
Нди-Ассембе
29
Тьене
5
Рафаэль
4
Бишевац
25
Матер
8
Бен Халфаллах
24
Коад
6
Гомис
15
Санчес
28
Данич
16
Самасса
4-4-2
0
Купе
2
Сеара
12
Сахо
13
Траоре
22
Арман
0
Жюли
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Макелеле
88
Луйиндула
9
Эрдинг
28
Данич
9
Пьерони
9
Пьерони
28
Данич
5
Рафаэль
13
Бонг
13
Бонг
5
Рафаэль
8
Бен Халфаллах
25
Нам Те-Хе
25
Нам Те-Хе
8
Бен Халфаллах
88
Луйиндула
13
Жалле
13
Жалле
88
Луйиндула
9
Эрдинг
8
Шантом
8
Шантом
9
Эрдинг
0
Жюли
99
Оаро
99
Оаро
0
Жюли
Остались в запасе
Валансьен
ПСЖ
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
20
Фуед Кадир
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Валансьен - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Нунгессер
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