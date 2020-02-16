Краснодар - Крылья Советов

|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|4:2
|Крылья Советов
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|4:2
|Крылья Советов
|22 тур
|6 апреля, суббота
|16:30
|Краснодар
|1:0
|Крылья Советов
|8 тур
|24 сентября, понедельник
|18:30
|Крылья Советов
|0:3
|Краснодар
|1/8 финала
|1 ноября, четверг
|18:00
|Крылья Советов
|1:2
|Краснодар
|17 тур
|5 декабря, понедельник
|19:00
|Краснодар
|1:1
|Крылья Советов
|3 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:1
|Краснодар
|28 тур
|11 мая, среда
|19:30
|Краснодар
|3:0
|Крылья Советов
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|14:00
|Крылья Советов
|0:4
|Краснодар
|1/8 финала
|30 октября, четверг
|19:00
|Краснодар
|1:3
|Крылья Советов
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:0
|Краснодар
|8 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Краснодар
|1:1
|Крылья Советов
|24 тур
|13 апреля, суббота
|18:30
|Краснодар
|0:3
|Крылья Советов
|10 тур
|1 октября, понедельник
|17:30
|Крылья Советов
|2:2
|Краснодар
|43 тур
|7 мая, понедельник
|19:30
|Краснодар
|0:2
|Крылья Советов
|37 тур
|31 марта, суббота
|18:30
|Крылья Советов
|1:1
|Краснодар
|20 тур
|14 августа, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|1:2
|Крылья Советов
|5 тур
|16 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|0:0
|Краснодар