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Материалы

Краснодар - Крылья Советов

16.02.2020, Воскресенье, 13:30 мск Товарищеские матчи Краснодар - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
9 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 4:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
6 апреля, суббота 16:30 Краснодар 1:0 Крылья Советов
8 тур
24 сентября, понедельник 18:30 Крылья Советов 0:3 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
1 ноября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
5 декабря, понедельник 19:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 19:30 Краснодар 3:0 Крылья Советов
14 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:4 Краснодар
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 19:00 Краснодар 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Краснодар
8 тур
14 сентября, суббота 18:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 18:30 Краснодар 0:3 Крылья Советов
10 тур
1 октября, понедельник 17:30 Крылья Советов 2:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
43 тур
7 мая, понедельник 19:30 Краснодар 0:2 Крылья Советов
37 тур
31 марта, суббота 18:30 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:2 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
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