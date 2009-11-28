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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Фрайбург
Нюрнберг - Фрайбург: обзор матча 28 ноября 2009
Нюрнберг
28.11.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
12'
Ш. Райзингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Фрайбург
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Я. Абдессадки
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Замена
М. Минтал
️️️️
Д. Жигакс
Замена
Д. Жагер
️️️️
Ш. Райзингер
Замена
Д. Видошич
️️️️
М. Франтц
Замена
Э. Узома
️️️️
С. Макиади
Желтая карточка
Ф. Баcтианс
Желтая карточка
С. Макиади
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Марох
Желтая карточка
С. Пуплен
Желтая карточка
Д. Марох
Желтая карточка
Ш. Райзингер
12'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Райзингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
11
Даниэль Жигакс
ПП
10
Альберт Буньяку
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Нюрнберг
12
Даниэль Клевер
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
0
Марек Минтал
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Дарио Видошич
ЦФ
19
Исаак Боаки
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Эке Узома
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
3-2-3-2
30
Штефан
6
Нордтвейт
31
Вольф
5
Марох
22
Пинола
2
Дикмайер
24
Клюге
8
Франтц
11
Жигакс
8
Айглер
10
Буньяку
4-3-1-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
76
Менди
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
0
Банович
16
Макиади
20
Калиджиури
0
Идриссу
27
Райзингер
11
Жигакс
0
Минтал
0
Минтал
11
Жигакс
5
Марох
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
5
Марох
8
Франтц
10
Видошич
10
Видошич
8
Франтц
27
Райзингер
14
Жагер
14
Жагер
27
Райзингер
6
Абдессадки
23
Шустер
23
Шустер
6
Абдессадки
16
Макиади
33
Узома
33
Узома
16
Макиади
Остались в запасе
Нюрнберг
Фрайбург
12
Даниэль Клевер
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
12
Даниэль Клевер
ВР
16
Юрий Юдт
ПЗ
22
Томас Бройх
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
Остались в запасе
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Нюрнберг - Фрайбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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