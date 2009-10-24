Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 24 октября 2009
Майнц
24.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
24'
А. Иваншиц
50'
Т. Хогланд
84'
Т. Хогланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
Замена
П. ван дер Хейден
️️️️
Ч. Амри
Замена
Э. Узома
️️️️
Ю. Шустер
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 3:0!
Т. Хогланд
Желтая карточка
А. Бансе
Замена
Ю. Полански
️️️️
М. Кархан
Желтая карточка
З. Лёв
Замена
С. Макиади
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Д. Жагер
Замена
М. Пекович
️️️️
А. Иваншиц
ГОЛ! 2:0!
Т. Хогланд
ГОЛ! 1:0!
А. Иваншиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Юлиан Шустер
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
33
Эке Узома
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-3-2
33
Мюллер
2
Хогланд
4
Новески
26
Бунгерт
24
Лёв
16
Хеллер
23
Иваншиц
14
Кархан
19
Сото
30
Бансе
18
Амри
4-4-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
11
Крмас
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
23
Шустер
0
Банович
14
Жагер
0
Идриссу
13
Бекманн
18
Амри
35
ван дер Хейден
35
ван дер Хейден
18
Амри
23
Иваншиц
13
Пекович
13
Пекович
23
Иваншиц
14
Кархан
8
Полански
8
Полански
14
Кархан
23
Шустер
33
Узома
33
Узома
23
Шустер
6
Абдессадки
16
Макиади
16
Макиади
6
Абдессадки
14
Жагер
27
Райзингер
27
Райзингер
14
Жагер
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
39
Адриано Гримальди
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
39
Адриано Гримальди
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Майнц - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Брюхвег
Новости команд
Все
Майнц
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+