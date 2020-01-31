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Кубок Франции
Ницца - Лион
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31 января 2020
00:59
Кубок Франции. Соперник «Ювентуса» по Лиге чемпионов «Лион» на 93-й минуте вырвал победу над «Ниццей» Виейра
1
Ницца - Лион
30.01.2020, Четверг, 22:55 мск
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ницца
-
Лион
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Франция. Лига 1 (2019/2020)
14 тур
23 ноября, суббота
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Ницца
1:0
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31 августа, пятница
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Лион
0:1
Ницца
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19 мая, суббота
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3:2
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Ницца
0:5
Лион
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20 мая, суббота
22:00
Лион
3:3
Ницца
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14 октября, пятница
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Ницца
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Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
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15 апреля, пятница
21:30
Лион
1:1
Ницца
14 тур
20 ноября, пятница
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Ницца
3:0
Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота
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Ницца
1:3
Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота
23:00
Ницца
0:1
Лион
1 тур
10 августа, суббота
23:00
Лион
4:0
Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
19 мая, воскресенье
17:05
Ницца
1:1
Лион
19 тур
22 декабря, суббота
23:00
Лион
3:0
Ницца
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда
20:00
Ницца
3:1
Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье
23:00
Лион
3:4
Ницца
1 тур
6 августа, суббота
23:00
Ницца
1:3
Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье
19:00
Ницца
2:2
Лион
13 тур
14 ноября, воскресенье
23:00
Лион
1:0
Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
23 января, воскресенье
22:35
Ницца
1:0
Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота
21:00
Лион
2:0
Ницца
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24 октября, суббота
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Ницца
4:1
Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье
19:00
Ницца
1:3
Лион
5 тур
13 сентября, суббота
21:00
Лион
3:2
Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота
19:10
Ницца
0:0
Лион
18 тур
15 декабря, суббота
19:10
Лион
0:0
Ницца
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