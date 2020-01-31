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Материалы

Ницца - Лион

30.01.2020, Четверг, 22:55 мск Франция. Кубок, 1/8 финала Ницца - Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
14 тур
23 ноября, суббота 19:30 Лион 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2018/2019)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:00 Ницца 1:0 Лион
4 тур
31 августа, пятница 21:45 Лион 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Лион 3:2 Ницца
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Ницца 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Лион 3:3 Ницца
9 тур
14 октября, пятница 21:45 Ницца 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
15 апреля, пятница 21:30 Лион 1:1 Ницца
14 тур
20 ноября, пятница 22:30 Ницца 3:0 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 18:00 Лион 1:2 Ницца
12 тур
1 ноября, суббота 22:00 Ницца 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Ницца 0:1 Лион
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Лион 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
19 мая, воскресенье 17:05 Ницца 1:1 Лион
19 тур
22 декабря, суббота 23:00 Лион 3:0 Ницца
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:00 Ницца 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:4 Ницца
1 тур
6 августа, суббота 23:00 Ницца 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Ницца 2:2 Лион
13 тур
14 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
23 января, воскресенье 22:35 Ницца 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота 21:00 Лион 2:0 Ницца
10 тур
24 октября, суббота 21:00 Ницца 4:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Ницца 1:3 Лион
5 тур
13 сентября, суббота 21:00 Лион 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 19:10 Ницца 0:0 Лион
18 тур
15 декабря, суббота 19:10 Лион 0:0 Ницца
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