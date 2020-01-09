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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 09 января 2020
Торино
09.01.2020, четверг, 23:15
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торино - Дженоа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торино
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Торино
- : -
28.11.2026
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Венеция
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