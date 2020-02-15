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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Гезтепе
Коньяспор - Гезтепе: обзор матча 15 февраля 2020
Коньяспор
15.02.2020, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Гезтепе
34'
О. Али Саинер
39'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Гезтепе
Желтая карточка
М. Евтович
51'
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Гюрлер
ГОЛ! 1:0!
О. Али Саинер
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Гезтепе
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-1-2-1
1
Киринтили
4
Туран
89
Скубич
42
Саинер
16
Йонссон
8
Евтович
27
Милошевич
11
Байич
2-2-1
4
Тити
89
Гассама
7
Гюрлер
8
Айдогду
10
Вильчек
Остались в запасе
Коньяспор
Гезтепе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Остались в запасе
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Коньяспор - Гезтепе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Конья
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