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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги: обзор матча 31 января 2020
Истанбул Башакшехир
31.01.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
8'
Э. Кривелли
48'
Э. Вишча
73'
Э. Вишча
29'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
Желтая карточка
Э. Кривелли
90'
ГОЛ! 3:1!
Э. Вишча
Пас отдал
Э. Кривелли
73'
ГОЛ! 2:1!
Э. Вишча
48'
29'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Айите
Пас отдал
Д. Кандеяш
ГОЛ! 1:0!
Э. Кривелли
Пас отдал
Ж. Кайсара
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Генчлербирлиги
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
37
Шкртел
21
Текдемир
3
Клиши
80
Кайсара
14
Окечукву
11
Элиа
10
Вишча
27
Кривелли
19
Ба
3-1-1
15
Нордфельдт
39
Полома
22
Озгенк
15
Туре
11
Айите
21
Кандеяш
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
27
Надир Чифци
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Генчлербирлиги
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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