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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: обзор матча 16 декабря 2019
Истанбул Башакшехир
16.12.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
63'
Д. Милошевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Коньяспор
90'
+2
Желтая карточка
Н. Скубич
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милошевич
59'
Желтая карточка
Ф. Озторун
52'
Желтая карточка
М. Аничич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Коньяспор
4
Али Туран
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
4-3-1-1
34
Гюнок
3
Клиши
9
Алексич
24
Епуряну
80
Кайсара
5
Топал
11
Элиа
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
3-3-2-1
1
Киринтили
5
Ай
87
Озторун
5
Аничич
42
Саинер
16
Йонссон
89
Скубич
8
Хаджиахметович
27
Милошевич
11
Байич
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
4
Али Туран
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
4
Али Туран
ЦЗ
15
Фарук Мийя
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Коньяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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