Сьон - Цюрих

|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|4:2
|Сьон
|3 тур
|3 августа, суббота
|20:00
|Сьон
|3:1
|Цюрих
|31 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|1:0
|Сьон
|26 тур
|30 марта, суббота
|21:00
|Сьон
|1:0
|Цюрих
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|1:2
|Сьон
|8 тур
|27 сентября, четверг
|21:00
|Сьон
|1:2
|Цюрих
|32 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|3:3
|Сьон
|27 тур
|31 марта, суббота
|20:00
|Сьон
|1:1
|Цюрих
|14 тур
|4 ноября, суббота
|21:00
|Сьон
|1:1
|Цюрих
|4 тур
|10 августа, четверг
|21:00
|Цюрих
|2:0
|Сьон
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:2
|Цюрих
|19 тур
|7 февраля, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|0:1
|Сьон
|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:45
|Цюрих
|1:0
|Сьон
|5 тур
|13 августа, четверг
|20:45
|Сьон
|3:1
|Цюрих
|30 тур
|28 апреля, вторник
|20:45
|Сьон
|1:2
|Цюрих
|24 тур
|15 марта, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|0:1
|Сьон
|16 тур
|22 ноября, суббота
|19:45
|Сьон
|1:3
|Цюрих
|8 тур
|14 сентября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|4:1
|Сьон
|33 тур
|6 мая, вторник
|21:45
|Сьон
|1:0
|Цюрих
|19 тур
|1 февраля, суббота
|20:45
|Цюрих
|1:0
|Сьон
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|16:45
|Цюрих
|4:1
|Сьон
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|15:45
|Сьон
|0:0
|Цюрих
|36 тур
|1 июня, суббота
|22:30
|Сьон
|4:2
|Цюрих
|22 тур
|2 марта, суббота
|22:45
|Цюрих
|3:1
|Сьон
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:2
|Цюрих
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|1:0
|Сьон
|28 тур
|7 апреля, суббота
|19:45
|Сьон
|2:1
|Цюрих
|23 тур
|3 марта, суббота
|20:45
|Цюрих
|0:1
|Сьон
|18 тур
|10 декабря, суббота
|20:45
|Цюрих
|1:1
|Сьон
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:45
|Сьон
|1:0
|Цюрих
|28 тур
|16 апреля, суббота
|19:45
|Сьон
|0:2
|Цюрих
|24 тур
|12 марта, суббота
|19:45
|Цюрих
|2:0
|Сьон
|12 тур
|23 октября, суббота
|19:45
|Сьон
|1:1
|Цюрих
|3 тур
|31 июля, суббота
|19:45
|Цюрих
|1:1
|Сьон