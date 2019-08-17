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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Венеция
Парма - Венеция: обзор матча 17 августа 2019
Парма
17.08.2019, суббота, 19:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Венеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парма - Венеция
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0
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0
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Информация о матче
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