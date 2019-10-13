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Зенит - Новосибирск

13.10.2019, Воскресенье, 11:00 мск Иркутск, стадион Труд Россия. ПФЛ. Зона Восток, 14 тур Зенит - Новосибирск
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 13:00 Новосибирск 2:0 Зенит
2 тур
6 августа, вторник 14:00 Зенит 2:1 Новосибирск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Иртыш 11 9 2 0 21:4 +17 29
2. Сахалин 12 5 3 4 15:16 -1 18
3. Новосибирск 12 5 2 5 16:16 0 17
4. Чита 12 4 3 5 13:12 +1 15
5. Динамо Брл 11 3 2 6 8:15 -7 11
6. Зенит Ир 12 3 0 9 6:16 -10 9
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