Зенит - Новосибирск

|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|2:0
|Зенит
|2 тур
|6 августа, вторник
|14:00
|Зенит
|2:1
|Новосибирск
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Новосибирск
|2:0
|Зенит
|2 тур
|6 августа, вторник
|14:00
|Зенит
|2:1
|Новосибирск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Иртыш
|11
|9
|2
|0
|21:4
|+17
|29
|2.
|Сахалин
|12
|5
|3
|4
|15:16
|-1
|18
|3.
|Новосибирск
|12
|5
|2
|5
|16:16
|0
|17
|4.
|Чита
|12
|4
|3
|5
|13:12
|+1
|15
|5.
|Динамо Брл
|11
|3
|2
|6
|8:15
|-7
|11
|6.
|Зенит Ир
|12
|3
|0
|9
|6:16
|-10
|9