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Строгино - Металлург Л

19.10.2019, Суббота, 18:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур Строгино - Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
2 тур
24 июля, среда 18:00 Металлург Л 4:0 Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
22 тур
4 мая, суббота 17:00 Металлург Л 1:0 Строгино
10 тур
21 сентября, пятница 16:00 Строгино 0:1 Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2017/2018)
21 тур
28 апреля, суббота 16:00 Металлург Л 1:0 Строгино
9 тур
15 сентября, пятница 17:00 Строгино 0:1 Металлург Л
Россия. Кубок (2014/2015)
1/128 финала
29 июля, вторник 19:00 Строгино 0:2 Металлург Л
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Бр 17 12 3 2 28:11 +17 39
2. Металлург Лп 17 11 4 2 30:9 +21 37
3. Сокол 17 11 4 2 37:10 +27 37
4. Салют 17 8 2 7 23:23 0 26
5. Химик-Арсенал 17 7 5 5 27:20 +7 26
6. Рязань 17 6 6 5 29:26 +3 24
7. Зоркий 16 7 2 7 30:32 -2 23
8. Арарат 17 7 2 8 34:36 -2 23
9. Калуга 17 6 4 7 24:22 +2 22
10. Сатурн 17 5 7 5 32:32 0 22
11. Химки-2 17 5 3 9 23:32 -9 18
12. Строгино 17 5 2 10 15:28 -13 17
13. Ротор (мол) 16 2 2 12 14:33 -19 8
14. Квант 17 2 2 13 8:40 -32 8
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