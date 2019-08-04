Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Арсенал
Барселона - Арсенал: обзор матча 04 августа 2019
Барселона
04.08.2019, воскресенье, 21:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барселона - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Арсенал
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
14:50
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
17:59
1
«Барселона» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
14:50
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
Вчера, 11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
20 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+