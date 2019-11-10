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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - ПСВ
Виллем II - ПСВ: обзор матча 10 ноября 2019
Виллем II
10.11.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
85'
Г. Перейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - ПСВ
90'
Желтая карточка
Н. Виргевер
85'
ГОЛ! 0:1!
Г. Перейро
Пас отдал
К. Гакпо
73'
Желтая карточка
Р. Доан
70'
Желтая карточка
Г. Перейро
67'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
66'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
Желтая карточка
Ф. Хееркенс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Виллем II
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-1-1
18
Нелом
8
Хольмен
3
Хееркенс
4
Петерс
2
Ньивкоп
14
Павлидис
2-1-4-3
5
Швааб
24
Виргевер
13
Росарио
24
Дюмфрис
23
Садилек
52
Ихаттарен
35
Гутьеррес
20
Доан
18
Гакпо
77
Брума
Остались в запасе
Виллем II
ПСВ
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
41
Йерун Зут
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
31
Элтон Кабангу
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Виллем II - ПСВ
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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