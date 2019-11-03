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Венло - Фейеноорд

03.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Венло, стадион Де Кул Голландия. Эредивизие, 12 тур Венло - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
29 тур
7 апреля, воскресенье 15:30 Венло 0:3 Фейеноорд
11 тур
6 декабря, четверг 22:00 Фейеноорд 4:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
4 февраля, воскресенье 16:30 Венло 1:0 Фейеноорд
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Фейеноорд 1:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
29 тур
5 апреля, пятница 22:00 Фейеноорд 1:0 Венло
9 тур
21 октября, воскресенье 16:30 Венло 2:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 17:30 Венло 2:1 Фейеноорд
9 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 4:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Венло 3:2 Фейеноорд
11 тур
27 октября, среда 23:00 Фейеноорд 3:0 Венло
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 16:30 Венло 1:1 Фейеноорд
11 тур
24 октября, суббота 21:45 Фейеноорд 1:0 Венло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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