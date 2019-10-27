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Аякс - Фейеноорд

27.10.2019, Воскресенье, 18:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 11 тур Аякс - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
19 тур
27 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 6:2 Аякс
10 тур
28 октября, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
21 января, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Фейеноорд
9 тур
22 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
28 тур
2 апреля, воскресенье 15:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
10 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
7 февраля, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
12 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
25 января, воскресенье 14:30 Аякс 0:0 Фейеноорд
6 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
3 тур
18 августа, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
Голландия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:45 Аякс 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
20 января, воскресенье 17:30 Аякс 3:0 Фейеноорд
10 тур
28 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 15:30 Фейеноорд 4:2 Аякс
10 тур
23 октября, воскресенье 14:30 Аякс 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 22:45 Аякс 2:0 Фейеноорд
6 тур
19 сентября, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
12 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 Аякс 5:1 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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