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Витебск - Торпедо-БелАЗ

27.10.2019, Воскресенье, 17:00 мск Витебск, стадион Центральный спорткомплекс Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Витебск - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
11 тур
15 июня, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Витебск
8 тур
21 мая, понедельник 18:45 Витебск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
19 тур
19 августа, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Витебск
4 тур
21 апреля, пятница 18:30 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
9 сентября, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Витебск
6 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ
12 тур
27 июня, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 16:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:3 Витебск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Витебск 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
31 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:4 Витебск
9 тур
11 мая, вторник 15:00 Витебск 0:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Витебск
1 тур
4 апреля, суббота 00:00 Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
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