Витебск - Торпедо-БелАЗ

|11 тур
|15 июня, суббота
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Витебск
|11 тур
|15 июня, суббота
|20:45
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Витебск
|23 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Витебск
|8 тур
|21 мая, понедельник
|18:45
|Витебск
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|19 августа, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Витебск
|4 тур
|21 апреля, пятница
|18:30
|Витебск
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|21 тур
|9 сентября, пятница
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Витебск
|6 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|31 октября, суббота
|14:00
|Витебск
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|12 тур
|27 июня, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:1
|Витебск
|31 тур
|5 ноября, суббота
|16:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:3
|Витебск
|2 тур
|6 апреля, среда
|19:00
|Витебск
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|18 сентября, суббота
|18:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|20 тур
|31 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:4
|Витебск
|9 тур
|11 мая, вторник
|15:00
|Витебск
|0:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:0
|Витебск
|1 тур
|4 апреля, суббота
|00:00
|Витебск
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо-Брест
|30
|23
|6
|1
|70:22
|+48
|75
|2.
|БАТЭ
|30
|22
|4
|4
|61:21
|+40
|70
|3.
|Шахтер Сл
|30
|20
|5
|5
|59:21
|+38
|65
|4.
|Динамо Мн
|30
|15
|5
|10
|43:39
|+4
|50
|5.
|Ислочь
|30
|13
|8
|9
|42:36
|+6
|47
|6.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|13
|6
|11
|41:36
|+5
|45
|7.
|Городея
|30
|12
|8
|10
|31:29
|+2
|44
|8.
|Минск
|30
|9
|10
|11
|36:43
|-7
|37
|9.
|Неман
|30
|10
|6
|14
|28:37
|-9
|36
|10.
|Славия-Мозырь
|30
|9
|8
|13
|34:40
|-6
|35
|11.
|Слуцк
|30
|9
|7
|14
|29:46
|-17
|34
|12.
|Энергетик-БГУ
|30
|8
|9
|13
|52:66
|-14
|33
|13.
|Витебск
|30
|8
|7
|15
|24:39
|-15
|31
|14.
|Дняпро
|30
|8
|6
|16
|32:42
|-10
|30
|15.
|Гомель
|30
|7
|8
|15
|44:50
|-6
|29
|16.
|Торпедо
|30
|1
|3
|26
|4:63
|-59
|6