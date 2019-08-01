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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Уфа-2 - Акрон
Уфа-2 - Акрон: обзор матча 01 августа 2019
Уфа-2
01.08.2019, четверг, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
2 : 3
Завершен
Акрон
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Статистика матча Уфа-2 - Акрон
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Матчи команд
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Носта
2 : 0
03.11.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Уфа-2
1 : 2
26.10.2019
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада Д
2 : 2
20.10.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Уфа-2
1 : 2
13.10.2019
Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Акрон
3 : 1
06.10.2019
Уфа-2
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
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