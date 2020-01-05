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Материалы

Хетафе - Реал

04.01.2020, Суббота, 18:00 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Трансляция: Матч! Футбол 1 Испания. Примера, 19 тур Хетафе - Реал
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
25 апреля, четверг 22:30 Хетафе 0:0 Реал
1 тур
19 августа, воскресенье 23:15 Реал 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 22:45 Реал 3:1 Хетафе
8 тур
14 октября, суббота 17:15 Хетафе 1:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
16 апреля, суббота 17:00 Хетафе 1:5 Реал
14 тур
5 декабря, суббота 18:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 21:30 Реал 7:3 Хетафе
19 тур
18 января, воскресенье 14:00 Хетафе 0:3 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Хетафе 0:3 Реал
5 тур
22 сентября, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 15:00 Реал 4:0 Хетафе
2 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Хетафе 2:1 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 23:00 Хетафе 0:1 Реал
3 тур
10 сентября, суббота 22:00 Реал 4:2 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
10 мая, вторник 23:55 Реал 4:0 Хетафе
17 тур
3 января, понедельник 23:55 Хетафе 2:3 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
25 марта, четверг 22:00 Хетафе 2:4 Реал
9 тур
31 октября, суббота 20:00 Реал 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
21 апреля, вторник 23:00 Реал 3:2 Хетафе
13 тур
29 ноября, суббота 22:00 Хетафе 3:1 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 23:00 Реал 0:1 Хетафе
6 тур
30 сентября, воскресенье 21:00 Хетафе 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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