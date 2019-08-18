Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 18 августа 2019
Атлетико
18.08.2019, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
23'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
С. Ньигес
81'
80'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Мата
78'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Витоло
️️️️
Т. Лемар
73'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Ж. Феликс
66'
64'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Суарес
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Т. Парти
62'
Пенальти не реализован!
А. Мората
56'
49'
Желтая карточка
Ф. Файр
46'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Кабрера
Вторая желтая
Р. Лоди
42'
Желтая карточка
Р. Лоди
41'
38'
Красная карточка
Х. Молина
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
К. Триппьер
23'
17'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
15
Савич
2
Триппьер
8
Ньигес
18
Парти
6
Коке
18
Лемар
79
Феликс
21
Мората
3-2-2-2
13
Сорья
18
Гонсалес
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
8
Арамбарри
76
Файр
17
Мата
19
Молина
79
Феликс
14
Льоренте
14
Льоренте
79
Феликс
18
Парти
22
Эрмосо
22
Эрмосо
18
Парти
18
Лемар
7
Витоло
7
Витоло
18
Лемар
6
Кабрера
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Кабрера
17
Мата
18
Гальего
18
Гальего
17
Мата
22
Суарес
9
Анхель
9
Анхель
22
Суарес
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Атлетико
Хетафе
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:13
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+