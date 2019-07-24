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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Челябинск - Уфа-2
Челябинск - Уфа-2: обзор матча 24 июля 2019
Челябинск
24.07.2019, среда, 16:30
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
1 : 0
Завершен
Уфа-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Челябинск - Уфа-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Спартак К
1 : 0
13.10.2026
Челябинск
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Носта
2 : 0
03.11.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Уфа-2
1 : 2
26.10.2019
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада Д
2 : 2
20.10.2019
Уфа-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Уфа-2
1 : 2
13.10.2019
Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 13 тур
Акрон
3 : 1
06.10.2019
Уфа-2
Информация о матче
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