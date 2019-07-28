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Милан - Бенфика
Милан - Бенфика: обзор матча 28 июля 2019
Милан
28.07.2019, воскресенье, 22:36
Международный кубок чемпионов
0 : 1
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Бенфика
1
2
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0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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1 : 2
08.11.2026
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Милан
0 : 2
05.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
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Лига Европы, 5 тур
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26.11.2026
Бенфика
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Эштрела
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Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
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Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
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1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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