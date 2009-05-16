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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Гранит
БАТЭ - Гранит: обзор матча 16 мая 2009
БАТЭ
16.05.2009, суббота, 00:00
Чемпионат Белоруссии, 8 тур
1 : 1
Завершен
Гранит
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Личные встречи
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Статистика матча БАТЭ - Гранит
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0
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0
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
- : -
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
1 : 1
27.11.2016
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гранит
0 : 7
19.11.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
1 : 0
05.11.2016
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гранит
0 : 3
29.10.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Крумкачи
2 : 1
21.10.2016
Гранит
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