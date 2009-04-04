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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гранит - Партизан Минск
Гранит - Партизан Минск: обзор матча 04 апреля 2009
Гранит
04.04.2009, суббота, 00:00
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
1 : 2
Завершен
Партизан Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гранит - Партизан Минск
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
1 : 1
27.11.2016
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гранит
0 : 7
19.11.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Динамо-Брест
1 : 0
05.11.2016
Гранит
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гранит
0 : 3
29.10.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Крумкачи
2 : 1
21.10.2016
Гранит
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Партизан Минск
4 : 3
21.11.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Нафтан
4 : 4
13.11.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Партизан Минск
0 : 1
06.11.2010
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
4 : 0
31.10.2010
Партизан Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Партизан Минск
0 : 0
23.10.2010
Белшина
Информация о матче
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Партизан Минск
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2021.03.02 12:52
3
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2021.03.02 12:52
3
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