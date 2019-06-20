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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика - Канада
Мексика - Канада: обзор матча 20 июня 2019
Мексика
20.06.2019, четверг, 05:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Канада
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мексика - Канада
1
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0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
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