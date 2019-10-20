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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Уфа - ЦСКА

20.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 13 тур Уфа - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 5
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
31 марта, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:2 Уфа
7 тур
15 сентября, суббота 16:30 Уфа 0:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2019

23 февраля, суббота 18:00 ЦСКА 2:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:30 Уфа 1:1 ЦСКА
12 тур
1 октября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
21 апреля, пятница 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
10 тур
14 октября, пятница 19:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Товарищеские матчи 2016

11 июля, понедельник 11:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 17:00 Уфа 1:3 ЦСКА
14 тур
31 октября, суббота 14:30 ЦСКА 2:0 Уфа
Россия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
1 марта, вторник 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 15:45 ЦСКА 5:0 Уфа
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Уфа 3:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2014

8 июля, вторник 17:00 ЦСКА 1:1 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA 20 октября 2019, 16:43

    Дырофеев снова не у дел

    -1
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    Рейтинг: +600

    dimar 20 октября 2019, 15:18

    блин какое там болото. Мученье, а не футбол особенно для зрителей

    2
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    Рейтинг: +3508

    InterMilLano1908 20 октября 2019, 14:51

    Пипец как вообще допустили играть на таком поле???

    3
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 19 октября 2019, 21:29

    Тут ничья будет победой,,, а так должны были выходить пик формы! А не наоборот спад!,,,,,

    0
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 > _Kesh_Suntar_ 20 октября 2019, 14:57

    Ху...ню поришь коришь

    0-3 на мастерстве.
    Ахметов забил.дальше Влашич и сига'м.б.федя

    -1
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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > Mirak92 20 октября 2019, 15:52

    Какое сейчас у коней мастерство? Как бы в мухосранске не влететь.

    -2
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ > Mirak92 20 октября 2019, 15:56

    ты хоть игру смотрел?

    3
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    Рейтинг: +772

    FCTB > ilichkadr 20 октября 2019, 16:15

    А ты этого так хочешь? Ну давай пусть все наши клубы повылетают в ФНЛ, а в вышке будут играть такие как алания, онжи, тахмеды и т.д.

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > FCTB 20 октября 2019, 18:00

    Причем здесь хочешь/не хочешь? Реалии сейчас таковы, что команда у коней только строится и ожидать от неё серьёзных результатов не приходится.

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    Рейтинг: +772

    FCTB > ilichkadr 20 октября 2019, 18:13

    Ну они точно не вылетят.

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > FCTB 20 октября 2019, 18:49

    Об этом и речи нет. Я к тому, что россияне не прогрессируют. Не за горами лимит и тащить команду станет не кому.

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    Рейтинг: +772

    FCTB > ilichkadr 20 октября 2019, 19:11

    Это точно. Скоро будет лимит 10 русских и 1 легионер)

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr > FCTB 20 октября 2019, 19:27

    Неее, такой вариант вряд ли состоится, поскольку далеко не все способны на натурализацию (с). Негры и те оседают в топовых европейских командах.

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