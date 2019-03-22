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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Венесуэла
Аргентина - Венесуэла: обзор матча 22 марта 2019
Аргентина
22.03.2019, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Венесуэла
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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