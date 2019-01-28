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Расписание матчей
Англия. Кубок
Барнет - Брентфорд
Барнет - Брентфорд: обзор матча 28 января 2019
Барнет
28.01.2019, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Завершен
Брентфорд
40'
О. Уоткинс
60'
Н. Мопе (П)
72'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барнет - Брентфорд
72'
ГОЛ! 0:3!
С. Каньос
Пас отдал
Х. Дальсгаард
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Мопе
40'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Р. Генри
38'
Желтая карточка
М. Одубайо
Начало матча
Статистика матча Барнет - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барнет
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
- : -
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Уолсолл
0 : 0
14.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 9 тур
Барнет
3 : 1
27.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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08.11.2026
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Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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