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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Северная Македония
Австрия - Северная Македония: обзор матча 16 ноября 2019
Австрия
16.11.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 9 тур
2 : 1
Завершен
Северная Македония
7'
Д. Алаба
48'
С. Ляйнер
90+3'
В. Стояновски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Северная Македония
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
В. Стояновски
Пас отдал
Э. Барди
ГОЛ! 2:0!
С. Ляйнер
Пас отдал
М. Забитцер
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алаба
Пас отдал
С. Ляйнер
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Австрия
12
Павао Перван
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
3-3-2-1
8
Алаба
3
Драгович
4
Хинтереггер
2
Ульмер
14
Баумгартлингер
22
Лазаро
20
Лаймер
9
Забитцер
7
Арнаутович
3-3-1-1
23
Димитриевски
13
Ристовски
2
Тосевски
4
Ристевски
7
Эльмас
20
Спировски
14
Велкоски
10
Барди
9
Трайковски
Остались в запасе
Австрия
Северная Македония
12
Павао Перван
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
10
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Австрия - Северная Македония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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