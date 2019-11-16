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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Казахстан
Сан-Марино - Казахстан: обзор матча 16 ноября 2019
Сан-Марино
16.11.2019, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 9 тур
1 : 3
Завершен
Казахстан
6'
Б. Зайнутдинов
22'
Г. Суюмбаев
26'
А. Щеткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Казахстан
Желтая карточка
Д. Симончини
85'
Желтая карточка
М. Палацци
54'
45'
Желтая карточка
А. Тагыберген
32'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
26'
ГОЛ! 0:3!
А. Щеткин
Пас отдал
Б. Исламхан
22'
ГОЛ! 0:2!
Г. Суюмбаев
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зайнутдинов
Пас отдал
Я. Вороговский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
16
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
18
Дмитрий Шомко
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Юрий Перцух
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
3-3-3
12
Бенедеттини
3
Палацци
5
Бролли
23
Грандони
23
Баттистини
17
Голинуччи
22
Муларони
10
Берарди
8
Голинуччи
9
Нанни
4-2-2-1
12
Непогодов
16
Суюмбаев
5
Куат
2
Малый
18
Шомко
8
Тагыберген
11
Вороговский
9
Исламхан
19
Зайнутдинов
23
Щеткин
Остались в запасе
Сан-Марино
Казахстан
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
20
Максим Федин
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Юрий Перцух
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
10
Маттиа Джарди
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
Остались в запасе
20
Максим Федин
ПВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
0
Денис Мирошниченко
ПЗ
23
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Георгий Жуков
ЦП
14
Юрий Перцух
ЦП
8
Айбол Абикен
ЦП
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Сан-Марино - Казахстан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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