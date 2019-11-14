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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Косово
Чехия - Косово: обзор матча 14 ноября 2019
Чехия
14.11.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 9 тур
2 : 1
Завершен
Косово
71'
А. Крал
79'
О. Челустка
50'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Косово
ГОЛ! 2:1!
О. Челустка
Пас отдал
А. Крал
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Крал
Пас отдал
Л. Масопуст
71'
Желтая карточка
Т. Соучек
55'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
32'
Желтая карточка
А. Нухиу
Желтая карточка
Я. Боржил
31'
23'
Желтая карточка
Ф. Алити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Чехия
16
Ондрей Колар
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Флоран Муслия
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
4-2-3-1
1
Вацлик
18
Боржил
3
Челустка
24
Брабец
5
Цоуфал
21
Крал
22
Соучек
14
Янкто
8
Дарида
12
Масопуст
11
Крменчик
4-2-2-1
1
Мурич
3
Алити
13
Ррахмани
15
Войвода
2
Хадергьонай
14
Бериша
17
Кололли
7
Рашица
9
Целина
21
Нухиу
Остались в запасе
Чехия
Косово
16
Ондрей Колар
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
16
Ондрей Колар
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Петр Шевчик
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
19
Мартин Долежал
ЦФ
Остались в запасе
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
Главный тренер
Карел Яролим
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Чехия - Косово
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
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3 : 1
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