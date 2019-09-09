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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Латвия - Северная Македония
Латвия - Северная Македония: обзор матча 09 сентября 2019
Латвия
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 6 тур
0 : 2
Завершен
Северная Македония
14'
Г. Пандев
17'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Северная Македония
85'
Желтая карточка
А. Адеми
69'
Желтая карточка
Э. Барди
Желтая карточка
Я. Икаунекс
53'
Желтая карточка
В. Максименко
47'
Желтая карточка
В. Камеш
43'
17'
ГОЛ! 0:2!
Э. Барди
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пандев
Пас отдал
Э. Эльмас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Иван Тричковски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Латвия
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
20
Стефан Спировски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
1-4-2
1
Ванинс
26
Максименко
10
Икаунекс
7
Камеш
7
Ругинс
0
Лайзанс
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
3-3-1-3
23
Димитриевски
2
Бейтулай
6
Муслиу
8
Алиоски
7
Эльмас
14
Велкоски
5
Адеми
10
Барди
9
Трайковски
10
Пандев
7
Тричковски
Остались в запасе
Латвия
Северная Македония
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
20
Стефан Спировски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
20
Стефан Спировски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Латвия - Северная Македония
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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