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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Гибралтар - Дания
Гибралтар - Дания: обзор матча 05 сентября 2019
Гибралтар
05.09.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 5 тур
0 : 6
Завершен
Дания
6'
Р. Сков
34'
К. Эриксен (П)
50'
К. Эриксен (П)
69'
Т. Делэни
74'
К. Гюткьяер
78'
К. Гюткьяер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Дания
Замена
И. Джолли
️️️️
Д. Сержант
83'
78'
ГОЛ! 0:6!
К. Гюткьяер
Пас отдал
Л. Шоне
77'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Т. Делэни
74'
ГОЛ! 0:5!
К. Гюткьяер
69'
ГОЛ! 0:4!
Т. Делэни
Пас отдал
Р. Сков
64'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Ю. Поульсен
63'
Замена
Занка
️️️️
С. Кьер
Желтая карточка
Э. Эрнандес
50'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Эриксен
Замена
А. Понс
️️️️
И. Бритто
46'
Замена
Э. Барнетт
️️️️
Л. Эннсли
46'
42'
Желтая карточка
С. Кьер
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Эриксен
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сков
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
10
Тиджей Де Барр
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
17
Эндрю Эрнандес
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-3-1
23
Коулинг
6
Чиполина
17
Оливейро
3
Чиполина
4
Сержант
20
Бритто
12
Эннсли
10
Уолкер
17
Эрнандес
22
Эрнандес
2-1-3-2-2
1
Шмейхель
13
Кристенсен
4
Кьер
8
Делэни
18
Васс
17
Стригер Ларсен
23
Хейбьерг
24
Сков
10
Эриксен
20
Поульсен
15
Гюткьяер
20
Бритто
21
Понс
21
Понс
20
Бритто
12
Эннсли
22
Барнетт
22
Барнетт
12
Эннсли
4
Сержант
2
Джолли
2
Джолли
4
Сержант
4
Кьер
13
Занка
13
Занка
4
Кьер
8
Делэни
19
Шоне
19
Шоне
8
Делэни
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
Остались в запасе
Гибралтар
Дания
23
Кайл Голдвин
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
22
Йеспер Хансен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
23
Кайл Голдвин
ВР
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
0
Джейсон Паси
ЦЗ
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
22
Йеспер Хансен
ВР
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Гибралтар - Дания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Жонатан Лардо
(Уффе)
Стадион:
Виктория Стэдиум
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