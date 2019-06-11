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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Франция
Андорра - Франция: обзор матча 11 июня 2019
Андорра
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 4 тур
0 : 4
Завершен
Франция
11'
К. Мбаппе
30'
В. Бен-Йеддер
45+1'
Ф. Товен
60'
К. Зума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Франция
81'
Желтая карточка
П. Погба
77'
Желтая карточка
К. Зума
60'
ГОЛ! 0:4!
К. Зума
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Ф. Товен
Пас отдал
К. Мбаппе
30'
ГОЛ! 0:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ф. Товен
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Андорра - Франция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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