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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Сан-Марино
Казахстан - Сан-Марино: обзор матча 11 июня 2019
Казахстан
11.06.2019, вторник, 17:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 4 тур
4 : 0
Завершен
Сан-Марино
45+1'
И. Куат
62'
М. Федин
65'
Г. Суюмбаев
79'
Б. Исламхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Сан-Марино
Желтая карточка
Д. Шомко
90'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
И. Куат
84'
ГОЛ! 4:0!
Б. Исламхан
Пас отдал
А. Тагыберген
79'
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
Б. Турисбек
70'
ГОЛ! 3:0!
Г. Суюмбаев
Пас отдал
Б. Исламхан
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Федин
Пас отдал
Д. Шомко
62'
Замена
М. Федин
️️️️
А. Аимбетов
58'
ГОЛ! 1:0!
И. Куат
Пас отдал
Г. Суюмбаев
45'
+1
Желтая карточка
Т. Эрланов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Казахстан - Сан-Марино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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