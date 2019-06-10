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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Македония - Австрия
Северная Македония - Австрия: обзор матча 10 июня 2019
Северная Македония
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 4 тур
1 : 4
Завершен
Австрия
18'
М. Хинтереггер (АГ)
39'
В. Лазаро
62'
М. Арнаутович (П)
82'
М. Арнаутович
86'
К. Лаймер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Австрия
86'
ГОЛ! 1:4!
К. Лаймер
Желтая карточка
Э. Барди
84'
82'
ГОЛ! 1:3!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Забитцер
Желтая карточка
Д. Велкоски
76'
62'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Арнаутович
Желтая карточка
Э. Бейтулай
61'
39'
ГОЛ! 1:1!
В. Лазаро
Пас отдал
К. Лаймер
Желтая карточка
Э. Эльмас
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Э. Алиоски
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
16
Бобан Николов
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Австрия
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
3-4-1-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
2
Бейтулай
13
Ристовски
16
Николов
5
Адеми
7
Эльмас
14
Велкоски
10
Барди
23
Несторовски
10
Пандев
3-2-4-1
1
Линднер
22
Лазаро
3
Драгович
4
Хинтереггер
19
Ляйнер
2
Ульмер
6
Илсанкер
4
Шлагер
9
Забитцер
20
Лаймер
7
Арнаутович
Остались в запасе
Северная Македония
Австрия
19
Крсте Велкоски
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
17
Флориан Кайнц
ЛВ
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
19
Крсте Велкоски
ЦФ
12
Дамьян Шишковски
ВР
1
Деян Илиев
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
0
Кирче Маркоски
ЛП
9
Александар Трайковски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Остались в запасе
17
Флориан Кайнц
ЛВ
13
Чикан Станкович
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
16
Петер Зули
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Северная Македония - Австрия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Тоше Проески
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