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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Шотландия
Сан-Марино - Шотландия: обзор матча 24 марта 2019
Сан-Марино
24.03.2019, воскресенье, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 2 тур
0 : 2
Завершен
Шотландия
4'
К. МакЛин
74'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Шотландия
Желтая карточка
Ф. Берарди
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Мактоминей
Замена
Л. Лунадеи
️️️️
Д. Симончини
86'
Замена
А. Грандони
️️️️
Х. Хирш
78'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Расселл
Пас отдал
Д. Форрест
71'
Замена
Д. Форрест
️️️️
С. Армстронг
Замена
Н. Нанни
️️️️
М. Витаиоли
61'
57'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. МакГрегор
37'
Замена
М. МакНалти
️️️️
К. Патерсон
4'
ГОЛ! 0:1!
К. МакЛин
Пас отдал
Р. Фрейзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Шотландия
21
Скотт Бэйн
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Дэвид Бейтс
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
16
Джонни Расселл
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Шотландия
12
Лиам Келли
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
17
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Марк МакНалти
ЦФ
4-2-4
23
Бенедеттини
3
Палацци
6
Симончини
5
Чеволи
21
Баттистини
22
Муларони
17
Голинуччи
7
Витаиоли
17
Хирш
10
Берарди
8
Голинуччи
3-2-4-1
21
Бэйн
5
Бейтс
16
Маккена
13
Патерсон
2
О'Доннелл
3
Робертсон
8
МакГрегор
17
Армстронг
23
МакЛин
16
Расселл
20
Фрейзер
17
Хирш
23
Грандони
23
Грандони
17
Хирш
6
Симончини
5
Лунадеи
5
Лунадеи
6
Симончини
7
Витаиоли
9
Нанни
9
Нанни
7
Витаиоли
17
Армстронг
25
Форрест
25
Форрест
17
Армстронг
8
МакГрегор
4
Мактоминей
4
Мактоминей
8
МакГрегор
13
Патерсон
19
МакНалти
19
МакНалти
13
Патерсон
Остались в запасе
Сан-Марино
Шотландия
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
12
Лиам Келли
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
19
Лука Ченсони
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Остались в запасе
12
Лиам Келли
ВР
21
Джон МакЛафлин
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
22
Лайам Палмер
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Джон Флек
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Сан-Марино - Шотландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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